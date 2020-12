1B Pro League - L'Union s'impose à Lommel et creuse l'écart en tête

(Belga) Sept unités. Tel est l'écart entre l'Union Saint-Gilloise et Seraing, son plus proche poursuivant, au terme de la 14e journée, la moitié du championnat de 1B Pro League. Dimanche à Lommel, Felice Mazzu a effectué un changement gagnant. A peine monté au jeu, Brighton Labeau a donné la victoire aux Unionistes.

L'Union a dominé le premier acte avec 8 tirs, pour un seul cadré, contre aucun pour les locaux. Sur coup franc, Teddy Teuma a contraint Tomas Svedkauskas à se détendre (20e). Dante Vanzeir, remuant sur le front de l'attaque, a tenté une reprise de volée mais a trop enlevé sa frappe (39e). La deuxième mi-temps, hachée par de nombreuses fautes, a vu Anthony Moris s'illustrer. Le portier luxembourgeois a dû se détendre sur un bon coup franc botté par Sebastiaan Brebels (70e). Dans la foulée, Dante Vanzeir a fait parler sa vitesse à deux reprises en contre-attaque mais le dernier geste a chaque fois fait défaut. L'Union a pris les commandes dans les dix dernières minutes. Un centre venu des pieds de Casper Nielsen a trouvé la tête de Brighton Labeau, dont c'était la première touche de balle après sa montée quelques secondes auparavant (0-1, 80e). Malgré l'exclusion de Jonas Bager pour un second carton jaune, l'Union a tenu le résultat jusqu'au coup de sifflet final. Dimanche prochain, la RUSG accueillera Westerlo pour son dernier duel avant la trêve hivernale. Au classement, l'Union compte 32 points, soit 7 de plus que Seraing (25), battu dimanche à domicile par le RWDM. Westerlo (24) et Deinze (22) complètent le top 4 alors que Lommel est 6e (18).