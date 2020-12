1B Pro League - L'Union Saint-Gilloise inflige un score de forfait au Lierse

(Belga) L'Union Saint-Gilloise s'est largement imposée face au Lierse pour le compte de la 13e journée de 1B Pro League samedi. Les Bruxellois confortent leur place en tête du classement.

Dominateurs dès les premières minutes, les Unionistes ouvraient le score peu après la demi-heure grâce à un but de Labeau (34e). L'Union doublait ensuite la mise peu avant le repos via Vanzeir (41e). Après la pause, les troupes de Felice Mazzu plantait trois autres buts via Undav (46e, 56e) et Bah (87e) pour s'imposer sur un score de forfait (5-0) Au classement, l'Union Saint-Gilloise conforte sa première place avec 29 points, quatre de plus que son dauphin Seraing. Le Lierse reste 7e avec 10 points. (Belga)