1B Pro League - Le Lierse a profité de la visite du Club NXT pour renouer avec la victoire

Le premier match de la reprise du championnat de 1B Pro League mettait aux prises vendredi les deux derniers du classement. Le Lierse s'est imposé 3-1 face au Club NXT. Après 16 journées, le Lierse (13 points) est 7e et les espoirs brugeois restent bons derniers (7 points).

Pour mettre fin à une série de six défaites d'affilée, le Lierse a pu compter sur Placca Fessou, auteur d'un triplé. Le Togolais a marqué le premier but sur penalty sifflé pour une faute de Maxim De Cuyper sur Emile Samyn (10e, 1-0). Il a ensuite profité d'une mésentente entre Xander Blomme et son gardien Senne Lammens pour placer facilement le ballon au fond (44e, 2-0). La seconde période n'avait pas connu de sursaut quand sur une action lancée par Jo Gilis, Samyn a vu son envoi heurter le poteau et Placca marquer son troisième but (55e, 3-0). A notre que Romeo Vermant, 16 ans, le fils de l'ex-international Sven Vermant, a effectué ses débuts (65e). Les espoirs brugeois ont réduit la marque sur penalty par De Cuyper (90e, 3-1). L'Union Saint-Gilloise, large leader (35 points), se déplace samedi à 20h45 à Deinze (23 points, 4e). Dimanche à 16 heures, le FC Seraing (26 points), privé de plusieurs titulaires contaminés par le coronavirus, tentera de conserver sa deuxième place à Westerlo (24 points, 3e) Sur le coup de 20h, Lommel (21 points, 6e) affrontera le RWDM, qui le précède au classement (22 points, 5e).