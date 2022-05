1B Pro League - Le Standard U21 avec les espoirs de Genk, Anderlecht et Bruges en 1B la saison prochaine

(Belga) Le Standard, qui a partagé l'enjeu contre Charleroi (2-2) lundi soir à Sclessin dans le championnat de Belgique de football pour les moins de 21 ans (U21), a décroché la 4e et dernière place pour l'édition 2022-2023 de la 1B Pro League.

Les Liégeois accompagnent le Racing Genk, champion, ainsi qu'Anderlecht et le Club de Bruges, respectivement 2e et 3e de la Reserve Pro League. Ces quatre équipes espoirs viendront s'ajouter au RWDM, qui a loupé la montée en D1A, Waasland-Beveren, Deinze, le Lierse, Lommel, Mouscron et le Beerschot, relégué de l'élite. Quatre équipes espoirs de la Reserve Pro League, dont Charleroi et La Gantoise, joueront la saison prochaine en Nationale 1. Six évolueront en Nationale 2. (Belga)