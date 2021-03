1B Pro League - Lommel assure sa quatrième place face au Club NXT

(Belga) Lommel a remporté le match de clôture de la 22e journée de la 1B Pro League face à Bruges NXT (2-1). Kevin Kis (66e, 1-1) et Arno Verschueren (78e, 2-1) ont rendu inutile le but inscrit par Mathis Servais (63e, 0-1). Au classement, les Limbourgeois restent 4e avec 34 points, deux de retard sur Westerlo (3e). Les espoirs brugeois sont derniers (8 points)

Plus tôt dans la soirée, Seraing et Westerlo ont partagé l'enjeu. Les Campinois ont ouvert la marque par Atabey Cicek (2e, 0-1) et Moussa Gueye (84e, 1-1) a égalisé avant de se faire exclure (90e). Les Métallos (39 points, 2e) et Westerlo (36 points, 3e) restent sur leurs positions. Samedi, le RWDM et Deinze ont partagé l'enjeu. Les visiteurs ont ouvert la marque par Alessio Staelens (33e, 0-1) et Thomas Ephestion a égalisé pour les Bruxellois (70e, 1-1). Au classement, les deux équipes ont fait du surplace: le RWDM (29 points) 5e devance toujours Deinze (28 points, 6e). Les deux équipes se retrouveront mercredi à Deinze pour le match d'alignement de la 18e journée. Vendredi, l'Union Saint-Gilloise a aligné une dixième victoire d'affilée au Lierse, qui n'a gagné qu'un seul de ses 13 derniers duels (14 points, 7). A six journées du terme, les Unionistes comptent 17 points d'avance et fêteront le titre samedi prochain en cas de victoire contre le RWDM.