1B Pro League - Lommel bat le Lierse 2-1 et se retrouve troisième

(Belga) Le dernier match au programme de la 20e journée de la 1B Pro League de football s'est terminé par le succès de Lommel 2-1 au détriment du Lierse. Yentl Van Genechten (13e, 0-1) a porté les visiteurs au commandement mais Kolbeinn Thordarson (38e, 1-1) et Arno Verschueren (76e, 2-1) ont donné aux Limbourgeois les trois points, qui leur permettent de se hisser à la troisième place du classement. Lommel compte 31 points comme Westerlo mais un plus grand nombre de victoires. Le Lierse, qui n'a gagné qu'un seul de ses onze derniers matchs, reste 7e (14 points).

Vendredi, l'Union Saint-Gilloise a décroché un 8e succès consécutif au FC Seraing (0-2). Deniz Undav (5e) et Dante Vanzeir sur penalty (8e) ont permis aux Bruxellois de consolider leur première place avec 50 points, 18 d'avance sur Seraing, qui compte un match de moins. S'ils restent deuxièmes, les Métallos c'est grâce au RWDM, qui a battu Westerlo 2-1 samedi. Les visiteurs avaient pourtant ouvert la marque par Igor Vetokele (14e, 0-1). Mais Kevin Nzuzi Mata (51e, 1-1) et Leonardo Rocha (69e, 2-1) ont renversé la situation au RWDM, qui consolide sa 6e position (25e) alors que Westerlo glisse à la 4e place (31 points). Dimanche, Deinze a aisément dominé le Club Bruges NXT 4-0 bien que Dylan De Belder ait manqué la transformation d'un penalty (14e). Les buts ont été équitablement répartis: Raphaël Lecomte (23e) et Alessio Staelens (30e) en première période, Lecomte (51e) et Bafode Dansoko (59e) après la pause. Grâce à ce succès, Deinze conserve sa 5e place (27 points). Les Espoirs brugeois restent bons derniers (7 points). . (Belga)