1B Pro League - Lommel déroule face au Lierse et gagne son deuxième match de la saison

(Belga) Dans le cadre de la 5e journée de championnat en D1B, le Lierse visitait Lommel dimanche soir. Ce sont les hôtes qui ont remporté le duel, 3-1. Lommel revient ainsi à hauteur du Lierse au classement.

Lommel se mettait directement dans les bonnes conditions grâce à Saito, qui marquait de la tête dès les premières secondes, sur corner (1-0, 1e). En deuxième mi-temps, Verschueren doublait la mise d'un geste acrobatique dans les six mètres suite à un centre de Roque maladroitement repoussé par la défense lierroise (2-0, 59e). Alors que le dernier quart d'heure approchait, Lommel pensait porter l'estocade en inscrivant un nouveau but. Boussouf, parti de sa moitié de terrain, naviguait entre les défenseurs pour marquer (3-0, 74e), peu après être entré en jeu. Le Lierse n'abandonnait pas pour autant et De Schryver profitait d'une grossière erreur défensive de Lommel pour entretenir l'espoir de son équipe (3-1, 75e). Le score allait néanmoins rester inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Au classement, Lommel se donne de l'air grâce à sa deuxième victoire. Avec 7 points, le club grimpe à la 5e place, juste derrière le Lierse qui compte autant de points mais une meilleure différence de buts. (Belga)