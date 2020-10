1B Pro League - Lommel inflige une quatrième défaite d'affilée au Lierse

(Belga) Le match d'ouverture de la 9e journée de la D1B Pro League entre deux équipes en plein creux s'est terminé par la victoire de Lommel au Lierse (1-3). Les visités, qui ont pourtant ouvert la marque par Placca Fessou (9e, 1-0), n'ont pu éviter une quatrième défaite d'affilée. Les Limbourgeois, qui restaient sur un 1 sur 12, ont renversé le score grâce à Manfred Ugalde (39e, 1-1), Marlos Moreno (53e, 1-2) et Anass Zaroury (57e, 1-3).

Au classement, Lommel (4e, 11 points) revient à hauteur de Deinze (3e) mais avec deux matches de plus. Le Lierse (7 points) reste 5e. En journée, Lommel avait annoncé qu'un joueur avait été contaminé au coronavirus et que trois autres jeunes avaient également été placés en quarantaine. Ces quatre éléments étaient restés longtemps en contact et avaient également joué le match à Seraing. Cela a obligé le coach Liam Manning à changer son onze de base et à désigner de nouveaux réservistes. Samedi à 20h45, Westerlo, qui est invaincu en cinq matches (6e, 7 points), reçoit l'Union Saint-Gilloise. Les Bruxellois reprendraient de nouveau la tête en cas de victoire (2e, 17 points). Dimanche, il n'y aura qu'un match à 16 heures: dernier, le Club Bruges NXT (8e, 3 points) accueille l'avant dernier, le RWDM (6 points). Le choc opposant Deinze (3e, 11 points) au leader, le FC Seraing (18 points), a été reporté à la demande du club flandrien en raison du nombre élevé de contaminations au coronavirus. Quelque 25 personnes sont infectées et tout le club est en quarantaine. (Belga)