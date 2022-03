1B Pro League - Lommel s'impose 0-2 au Lierse

(Belga) Lommel s'est imposé 0-2 sur le terrain du Lierse samedi soir dans le cadre de la 22e journée de Division 1B. Les buts limbourgeois ont été signés Theo Pierrot (71e) et Bryan Smeets (90e+4).

Grâce à ce succès, Lommel revient à 2 points de son adversaire du jour: le Lierse est 6e avec 26 points, devant Lommel, 7 et avant-dernier avec 24 unités, 10 de plus que la lanterne rouge Virton. La 22e journée se poursuivra dimanche avec Mouscron - RWDM (16h00) et Waasland-Beveren - Virton (20h00). Solide leader, Westerlo s'était imposé 1-2 à Deinze vendredi. (Belga)