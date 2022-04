1B Pro League - Lommel surprend Westerlo qui ne peut encore fêter un titre de champion, Virton relégué

(Belga) Westerlo s'est incliné 2-1 (mi-temps: 2-1) à Lommel pour le compte de la 26e journée de division 1B samedi soir et ne peut encore fêter un titre de champion restant sous la menace du RWDM.

La victoire lommeloise par contre assure le maintien aux Limbourgeois et condamne Virton à la relégation. Grâce à un but de Léo Seydoux inscrit à la 13e minute, Westerlo avait ouvert la marque, mais manquera la conversion d'un penalty à la 18e. Lyle Foster se plaçait derrière le ballon et échouait sur Jari De Busser, loupant l'occasion de mettre son équipe sur du velours. Lommel profitait d'un moment de déconcentration des Campinois dans les arrêts de jeu de la première mi-temps pour ... prendre l'avance par Rosa (45e+1) et Vinicius (45e+2). La deuxième mi-temps ne changera plus le score. Westerlo ne parvenait pas à refaire son retard en seconde période et terminait même la rencontre en infériorité numérique après l'exclusion de Kouya Mabea dans les arrêts de jeu (90+4). Pour retrouver l'élite du football belge la saison prochaine, une élite que Westerlo avait quittée à l'issue de la saison 2016-2017, le club campinois se devait de l'imposer. Une défaite des Molenbeekois dimanche à Deinze leur offrirait malgré tout le titre. Le RWDM (45 pts, 25 matches), assuré lui de terminer au moins à la deuxième place, peut donc encore venir surprendre Westerlo (52 pts) pour le titre. Le deuxième de D1B Pro League jouera lui en barrage contre le 17e de D1A, Seraing, pour un ticket en Jupiler Pro League. (Belga)