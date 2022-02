1B Pro League - Mouscron facile vainqueur de Waasland-Beveren

(Belga) Le Royal Excel Mouscron s'est imposé 3-0 contre Waasland-Beveren samedi soir lors de la 19e journée de 1B Pro League, la D2 belge de football.

Les Hurlus menaient déjà 2-0 à la pause après des goals de Joachium Carcela (30e) et Clément Tainmont (41e). Dans le second acte, un but contre son camp de Jenthe Mertens a scellé l'issue du match (54e). Mouscron, descendu de D1A cette saison, a bien redressé la barre après un début d'exercice très délicat. Le club hennuyer est 5e avec 23 points alors que Waasland-Beveren est 2e avec 30 points, sept longueurs derrière Westerlo qui compte deux matches en moins. (Belga)