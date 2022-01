1B Pro League - Mouscron tenu en échec par le Lierse après avoir manqué un penalty

(Belga) Le Royal Excel Mouscron a partagé l'enjeu 0-0 face au Lierse dans le second match de la 17e journée de la 1B Pro League programmé dimanche. Les Hurlus ont pourtant hérité d'un penalty à la 74e minute mais sa conversion a été manquée par Teddy Chevalier.

Au classement, les deux clubs font du sur place: Mouscron reste 5e (19 ponts) et le Lierse, qui n'a plus gagné depuis sept matchs, est 6e (18 points). Dans l'après-midi, Virton n'avait pas fait le poids face à Waasland-Beveren (0-4). Virton a en plus terminé le match à neuf à la suite des exclusions de Nicholas Rizzo (46e) et de Marc Doue (69e). Leonardo Bertone (11e, 71e), Louis Verstraete (14e) et Mauro Trari (85e) ont propulsé les Lions en deuxième position (27 points) tandis que Virton reste dernier (14 points). . Vendredi, le RWDM a aligné un huitième match sans défaite en battant Lommel 2-0. Nicolas Rommens sur penalty (44e, 1-0) et Kevin Nzuzi (88e) ont inscrit les buts des Bruxellois, qui se retrouvent 3e (26 points). Ce mardi, le RWDM peut reprendre la deuxième place à Waasland-Beveren s'il remporte son match d'alignement de la 15e journée contre Westerlo, le leader de la compétition (34 points) et n'a pas joué samedi sa rencontre face à Deinze (21 points, 4e) reportée sur base du protocole Covid. Lommel reste septième (16 points). (Belga)