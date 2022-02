1B Pro League - Nouveau partage pour le Lierse et Deinze qui se quittent dos à dos

(Belga) Le Lierse Kempenzonen et Deinze ont partagé l'enjeu sur le score de 1-1 vendredi soir lors du match d'ouverture de la 19e journée de D1B. Au classement, Deinze, 4e avec 25 points conserve deux longueurs d'avance sur le Lierse, 5e avec 23 unités.

Le Lierse se montrait dominateur en début de rencontre et frappait par trois fois au but dans les dix premières minutes, sans toutefois porter réellement le danger devant le but de Tom Vandenberghe. À la 27e, Deinze passait tout près de l'ouverture du score à cause d'une bévue de Jens Teunckens, le dernier rempart du Lierse. Il loupait le ballon dans sa sortie face à Banfode Dansoko sur le côté droit et passait complètement à côté du ballon. L'ailier ne profitait pas de l'offrande et plaçait le cuir hors du cadre, manquant une énorme occasion. De l'autre côté du terrain, 60 secondes plus tard, Hakim Abdallah était fauché dans le rectangle par Siebe Blondelle. L'arbitre accordait un pénalty à l'attaquant malgache qui se faisait justice. Il mettait les siens aux commandes grâce à son septième but de la saison en championnat (30e, 1-0). Plus présent offensivement, Deinze rétablissait l'égalité juste avant la pause grâce à une déviation subtile de Dansoko sur un corner joué en deux temps (45+2). Le score n'évoluait plus en seconde période et les deux équipes se quittaient sur un partage, le huitième pour le Lierse et le dixième pour Deinze. Les Lierrois attendent un succès à domicile depuis le 24 septembre, alors que Deinze n'a remporté qu'une seule rencontre hors de ses bases, le 22 août à Waasland-Beveren (0-2). (Belga)