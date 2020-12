1B Pro League - Première réussie pour le nouveau coach du RWDM au FC Seraing

(Belga) Le RWDM a renoué avec la victoire au FC Seraing pour la première de son nouveau coach Vincent Euvrard, dimanche, dans le cadre de la 14e journée de la 1B Pro League. Les Bruxellois, qui n'avaient pris qu'un point sur neuf, se sont imposés grâce à un but de Corenthyn Lavie (11, 0-1) et se retrouvent 5e (19 points). Les Métallos, qui ont terminé à 10 suite à l'exclusion de Georges Mikautadze (89e), restent 2e (25 points). A 20 heures, Lommel (18 points, 5e) accueille l'Union Saint-Gilloise (29 points), déjà assurée du titre de champion d'automne.

Samedi, Deinze s'est imposé 3-4 au Lierse, qui a creusé à deux reprises un écart de deux buts avant de s'effondrer. Sava Petrov (9e, 1-0) et Jo Gilis (31e, 2-0) ont donné de la marge aux Lierrois et Deinze a réduit une première fois son retard par Alessio Staelens (34e, 1-2). Petrov a signé un doublé (56e, 3-1) mais Deinze a marqué à trois reprises dans la dernière demi-heure via Lennart Mertens (57e, 79e) et Dylan De Belder (86e, 3-4). Deinze (22 points) est 4e alors que le Lierse (10 points) reste scotché à la 7e place. Vendredi, Westerlo a assuré sa troisième place grâce à sa victoire 2-1 face au Club NXT. Kurt Abrahams (29e, 1-1) et Lukas Van Eenoo (66e, 2-1) ont permis aux Campinois, qui ont terminé à dix après l'exclusion de Kader Keita (80e), de compter 24 points. Les espoirs du Club de Bruges, qui ont ouvert la marque par Thibo Baeten (19e, 0-1), sont derniers (7 points). (Belga)