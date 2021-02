1B Pro League - Seraing - Lommel annulé après le forfait de Lommel

(Belga) Le match Seraing - Lommel prévu samedi soir (20h45) dans le cadre de la 18e journée de D1B a été annulé à la suite du forfait de Lommel, a indiqué la Pro League.

Le club limbourgeois a déclaré forfait en raison d'un nombre trop élevé de cas de coronavirus. Les rencontres de D1B prévues dimanche (Club NXT - Westerlo à 16h et Deinze - RWDM à 20h) avaient été annulés plus tôt dans la journée en raison des prévisions météo. Un seul match aura donc eu lieu ce weekend en D1B: vendredi, l'Union Saint-Gilloise a battu le Lierse 2-1. L'Union est le solide leader de la D1B avec 44 points, 14 de plus que son dauphin Westerlo. Seraing est 3e avec 29 points, devant Lommel, 4e avec 27 unités. (Belga)