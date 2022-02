1B Pro League - Virton perd 3-0 le match des derniers à Lommel

(Belga) Lommel a remporté 3-0 dimanche le dernier match de la 20e journée de la 1B Pro League de football l'opposant à l'Excelsior Virton. Caue Vinicius (20e, 32e) et Robin Henkens (47e) ont signé ce succès que les Limbourgeois attendaient depuis le 17 octobre. Au classement, Lommel reste 7e avec 19 points, cinq de plus que Virton, dernier alors qu'il reste huit matchs à disputer.

Plus tôt, le RWDM a comptabilisé une sixième victoire sur ses sept derniers matchs face à Deinze (1-0). Grâce au but de Yan Vorogovskiy (25e), les Bruxellois ont conforté leur deuxième place, qui donne accès aux barrages pour la montée. Ils totalisent 35 points contre 30 à Waasland-Beveren (3e). Les Lions ont enchaîné une deuxième défaite 0-1 vendredi face au Lierse. Deinze (28 points) est 4e alors que le goal de Thiebaut Van Acker (61e) a permis aux Lierrois d'être seuls cinquièmes (26 points). Samedi, Westerlo s'est également imposé par le plus petit écart au détriment de Mouscron grâce à Kyan Vaesen (71e, 1-0). Les Campinois sont leaders avec 43 points alors que les Hurlus se retrouvent 6e (23 points). (Belga)