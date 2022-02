1B Pro League - Waasland-Beveren bat in extremis le RWDM et relance la lutte pour la 2e place

(Belga) Waasland-Beveren a émergé contre le RWDM (1-0) samedi soir lors de la première rencontre de la 21e journée de 1B Pro League.

Grâce à l'unique but du match signé Mauro Trari (89e), les Lions ont remporté un match à enjeu contre un adversaire direct à la 2e place, qualificative pour le barrage en vue de la montée en D1A. En effet, cette victoire permet à Waasland-Beveren, 33 unités au compteur, de revenir à deux longueurs des Bruxellois, actuels deuxièmes avec 35 points. Westerlo est largement premier avec 43 unités. Deux rencontres sont au programme dimanche avec Deinze - Lommel (16h) et Mouscron - Virton (20h). Prévue vendredi, la rencontre d'ouverture entre le Lierse et Westerlo a dû être reportée à cause de la tempête Eunice. (Belga)