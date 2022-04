1B Pro League - Waasland-Beveren s'incline et permet au RWDM d'espérer la montée en D1A

(Belga) Waasland-Beveren a abandonné tout espoir de terminer deuxième de D1B en s'inclinant 2-0 vendredi soir sur la pelouse du Lierse pour le compte de la 26e journée. La rencontre a été marquée par une interruption d'une quinzaine de minutes à la suite d'échauffourées entre supporters.

Avec cette défaite, Waasland-Beveren compte 38 points et sept longueurs de retard sur le RWDM, alors qu'il ne lui reste plus que deux matches à disputer. Les Bruxellois sont assurés de terminer au moins à la deuxième place du classement et de jouer au minimum les barrages pour la montée. De son côté, le Lierse grimpe à la 5e place avec 32 unités. Les Lierrois ont ouvert la marque en début de seconde mi-temps grâce à Kenneth Schuermans sur une passe de Guillaume De Schryver (51e, 1-0). Alors que le Lierse menait à la marque, des échanges houleux entre supporters des deux clubs éclataient, suivi de jets de pétards. La rencontre était interrompue pendant une quinzaine de minutes avant de reprendre à la 73e minute. Ce retour des vestiaires profitait au Lierse qui confirmait sa victoire à trois minutes du terme par Jens Naessens (87e, 2-0) et annihilait toute chance de montée de son adversaire. (Belga)