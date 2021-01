1B Pro League - Westerlo émerge contre Seraing et lui ravit la 2e place, l'Union s'échappe

(Belga) Westerlo est désormais deuxième de 1B Pro League grâce à sa renversante victoire acquise dimanche contre le RFC Seraing (4-3) lors de la 16e journée de championnat. Victorieuse samedi soir, l'Union Saint-Gilloise possède désormais un matelas d'onze unités sur son plus proche concurrent.

Les Sérésiens ont pourtant globalement dominé la première mi-temps. L'équipe d'Emilio Ferrera a logiquement ouvert le score grâce à une tête d'Abdoulie Jallow sur un centre d'Iebe Swers (0-1, 19e). Les visités ont toutefois concrétisé un temps fort en égalisant grâce à Ange-Freddy Plumain, bien lancé dans la profondeur (1-1, 28e). Les Métallos ont repris les commandes sur une reprise de volée du même Jallow (1-2, 39e). Le match a basculé en quelques secondes à l'entame du second acte. Westerlo est revenu grâce à Tuur Dierckx (2-2, 51e) alors que Seraing était réduit à dix pour le second carton jaune de Gérald Kilota (52e). Monté à la mi-temps, Igor Vetokele a fait 3-2 à la 57e minute mais Seraing, accrocheur, a longtemps espéré pouvoir repartir avec un point après le but de Marcos Maydana (3-3, 69e). Dans les arrêts de jeu, Atabey Cicek a donné la victoire aux visités d'une tête croisée (4-3, 90e+2). Au classement, Westerlo est désormais 2e avec 27 points, une longueur devant Seraing (26). Samedi soir, l'Union Saint-Gilloise a consolidé sa place de leader du championnat en s'imposant 2-4 sur le terrain du KMSK Deinze. Les Bruxellois caracolent en tête avec 38 points. En soirée, le duel entre Lommel et le RWDM viendra ponctuer cette journée de championnat. (Belga)