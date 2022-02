1B Pro League - Westerlo reprend sa marche vers l'avant en battant facilement Lommel

(Belga) Après sa défaite le week-end précédent face à Waasland-Beveren (2-1), Westerlo a renoué avec la victoire dimanche lors de la 19e journée de D1B face à Lommel (3-0).

Les Campinois ont rapidement pris l'avantage par l'intermédiaire de Lukas Van Eenoo (7e), avant de se mettre à l'abri en début de deuxième période par Erdon Daci (48e) et Jan Bernat (61e). Westerlo (40 points) trône toujours en tête de la D1B avec 8 points d'avance sur le RWDM mais les Campinois comptent un match de moins que les Molenbeekois. Lommel est 7e et avant-dernier avec 16 points, 2 de plus que Virton. (Belga)