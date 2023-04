50e match à la tête de l'Union pour Geraerts: "Ce que nous réalisons, c'est très fort"

Nommé à la place de Felice Mazzu, dont il était l'adjoint, l'été dernier, Geraerts a permis à l'Union de surfer sur la vague de la saison dernière où le club avait terminé à la 2e place derrière le Club Bruges.

"Ce que nous réalisons cette année, c'est très fort", a confié Geraerts mercredi en conférence de presse. "Nous jouons beaucoup de matches à un rythme intense. C'est la seule manière d'aller de l'avant. Cette saison est très bonne mais il reste un mois et demi où beaucoup de choses vont se décider. De mon côté, je reste concentré sur la préparation des matches et je ne fais pas attention à ce qui se dit. Je me sens bien à l'Union et nous verrons ce qui se passe dans les prochaines semaines, que ce soit pour moi ou pour le club."