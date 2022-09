Absences prolongées du côté de Beveren pour le buteur Daniel Maderner et Louis Verstraete

(Belga) Beveren ne pourra pas compter sur son attaquant autrichien Daniel Maderner pendant les six prochains mois. Le meilleur buteur de D1B la saison dernière (13 buts) s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche.

Maderner s'est blessé dimanche dernier lors d'un match de Coupe de Belgique remporté par Beveren sur le terrain du club amateur de Wezet (0-2). "Après plusieurs examens ces derniers jours, le verdict est sévère", a déclaré Beveren jeudi. "Le ligament croisé antérieur du genou gauche semble être déchiré. Il devrait être indisponible pendant au moins six mois." L'arrivée de l'ancien Soulier d'Or Dieumerci Mbokani au Freethiel devrait néanmoins permettre au secteur offensif de moins souffrir de cette absence. Le Congolais a signé un contrat d'une saison ce lundi auprès de Beveren. Louis Verstraete manquera également à l'appel pour une période prolongée. Le milieu de terrain passé par La Gantoise et l'Antwerp, entre autres, est annoncé sur la touche pour au moins deux mois supplémentaires en raison de problèmes de dos. Il avait déjà manqué les trois derniers matchs de championnat. Enfin, Beveren a également confirmé une blessure au genou pour Joan Simun Edmundsson. L'international des Iles Féroé a marqué le week-end dernier en Ligue des Nations contre la Turquie (victoire 2-1) mais sera désormais absent pour plusieurs semaines. Beveren est 5e au classement de la Challenger Pro League après six journées, avec 9 points.