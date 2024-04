Accroché par West Ham, Liverpool voit ses espoirs de titre se réduire drastiquement

Jarrod Bowen a donné l'avantage à West Ham de la tête, sur corner (43e). Liverpool a renversé la situation grâce à une frappe de l'entrée du rectangle d'Andrew Robertson (48e) et à un but rocambolesque, une reprise de Cody Gakpo déviée successivement par Angelo Ogbonna, Tomas Soucek et par le gardien Alphone Areola avant de terminer dans les filets (65e). Michail Antonio a repris de la tête un centre de la droite de Bowen pour remettre les deux équipes à égalité (77e).

Battu 2-0 par Everton mercredi, Liverpool peut dire quasiment adieu au titre. Les 'Reds' restent troisièmes avec 75 points, mais Arsenal (77 points) et Manchester City (76 points) comptent respectivement une et deux rencontres de moins. Il ne reste que trois matchs de championnat à Liverpool cette saison. West Ham (49 points) est huitième.