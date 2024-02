Adnan Januzaj répond à son directeur sportif : "Il ne dit pas la vérité"

"J'écris ce message après les récentes déclarations de Victor Orta, qui m'a accusé d'une série de déclarations totalement erronées. Je tiens à confirmer que je n'ai jamais délibérément fait obstacle à un transfert ou refusé de quitter le club lorsqu'une bonne offre était sur la table. Il y a eu des offres, mais je les ai refusées parce que je ne les considérais pas comme des destinations adéquates pour diverses raisons", a déclaré Januzaj.

"Orta ne dit pas la vérité et sait très bien comment je voyais les choses. En 12 ans de carrière, je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Cependant, je dois maintenant dire que je trouve les paroles de mon directeur sportif offensantes et que je les regrette profondément. Les actions d'Orta sont extrêmement inappropriées, alors que j'ai toujours été respectueux. Je ne veux rien d'autre qu'aider ce club et mes coéquipiers sur le terrain".