Ajax-Feyenoord, arrêté dimanche, se terminera mercredi, l'Ajax s'y oppose, Volendam aussi

Le "Klassieker" du championnat des Pays-Bas entre l'Ajax Amterdam et Feyenoord a été arrêté par l'arbitre après 55 minutes de jeu dimanche à l'Arena d'Amsterdam en raison de jets de feux d'artifices et fulmigènes sur la pelouse. La rencontre se terminera mercredi après-midi à huis clos à 14h00. Ainsi en a décidé la fédération néerlandaise de football (KNVB) lundi.

Feyenoord menait 0-3, au moment de l'arrêt de cette rencontre de la 6e journée du championnat.

Mercredi soir, l'Ajax devait accueillir Volendam à 21h00. Cette rencontre a été reportée à une date qui n'est pas encore fixée.

"En raison des duels nationaux et internationaux, la première période possible pour jouer Ajax - Feyenoord du point de vue de l'Ajax est la première semaine de novembre. Ensuite, il y a un tour de coupe auquel l'Ajax et Feyenoord ne participent pas, mais bien le FC Volendam", peut-on lire sur le site de l'Ajax. "Le programme du championnat et de la coupe est en train d'être adapté par la KNVB pour quatre clubs en raison de l'arrêt d'un match. Cette situation affecte non seulement les clubs, mais aussi les supporters. C'est pourquoi l'Ajax envisage une action en justice", a conclu l'Ajax.