Al-Ahly élimine Al-Ittihad et jouera Fluminense en demi-finale

Al-Ahly a pris les commandes de la rencontre après vingt minutes sur un penalty d'Ali Maaloul (21e, 1-0) mais a failli se faire rattraper au score juste avant la mi-temps. Heureusement pour eux, Karim Benzema a manqué son tir des onze mètres (45e).

En deuxième période, les Égyptiens ont plié la rencontre en marquant coup sur coup via Hussein El Shahat (59e, 2-0) et Emam Ashour (62e, 3-0) dont le but a nécessité l'intervention du VAR.