Al-Ain remporte la Ligue des champions d'Asie contre Yokohama F-Marinos

Les buts ont été marqués par le Marocain Soufiane Rahimi (8e, 67e), le Paraguayen Kaku (33e s.p.) et le Togolais Kodjo Laba (90+1, 90+5) pour Al-Ain, et par le Brésilien Yan (40e) pour Yokohama.

Les Marinos ont joué à dix toute la seconde période à la suite de l'exclusion de leur gardien de but William Popp juste avant la pause (45+10).

Club le plus titré des Émirats arabes unis, Al-Ain, entraîné par l'ancien international argentin Hernan Crespo, a remporté la première édition de la Ligue des champions d'Asie nouvelle formule en 2003 et a été finaliste en 2005 et 2016.

Yokohama et son coah Harry Kewell, ancien international australien, espérait devenir le quatrième club japonais sacré après Gamba Osaka, Kashima Antlers et le triple lauréat Urawa Red Diamonds.