Alderweireld attend la finale avec impatience: "Un moment à part, difficile à décrire"

Toby Alderweireld, capitaine de l'Antwerp, s'apprête à disputer avec les siens une deuxième finale de Coupe de Belgique consécutive. Jeudi, le Great Old montera sur la pelouse du stade Roi Baudouin face à l'Union Saint-Gilloise. Après son doublé de l'année passée, l'Antwerp a connu une saison plus mitigée. Alderweireld a cependant rappelé qu'une victoire en finale constituerait un événement "historique" pour l'Antwerp.

"Il faut être réaliste, et tenir compte d'où vient le club. L'année passée, nous avons tellement gagné que certains pourraient considérer cette saison comme décevante. Mais nous avons l'opportunité de remporter un quatrième trophée en deux ans", s'est exclamé l'ex-Diable Rouge. "On veut toujours plus, mais parler de déception serait injuste. Jouer une finale n'est pas quelque chose de normal et d'habituel, même si cela pourrait en avoir l'air après la saison dernière. Cela sera une chance unique pour tout le monde, surtout les jeunes, d'engranger de l'expérience et soulever un trophée."

"C'est dommage de devoir le rendre", a plaisanté le capitaine en regardant le trophée posé sur la table à l'occasion de la conférence de presse, mercredi. "Une finale de Coupe, c'est spécial", a-t-il embrayé. "J'ai hâte."