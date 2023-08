Alderweireld: "Mon rôle consiste surtout à agir normalement vis-à-vis des jeunes joueurs"

"Entendre l'hymne de la Ligue des champions dans sa propre ville est très spécial, c'est quelque chose que j'attends avec impatience depuis longtemps. Nous avons beaucoup de respect pour l'AEK, mais aussi énormément de confiance en nos moyens", a expliqué le capitaine de l'Antwerp.

"Il y a un an, personne au Bosuil n'aurait cru possible que l'Antwerp se trouverait au seuil de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Mais maintenant que nous y sommes, l'appétit est bien présent. Nous voulons vraiment aller en Ligue des Champions, même s'il y a encore deux matches difficiles. Mon rôle consiste surtout à agir normalement vis-à-vis des jeunes joueurs. Tout le monde sait très bien que ce sont des matchs importants avec beaucoup de pression, il n'est plus nécessaire de le rappeler à qui que ce soit."