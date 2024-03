Alec Van Hoorenbeeck rejoint définitivement le FC Twente

"Je suis content d'être officiellement un 'Tukker' maintenant", a annoncé Van Hoorenbeeck sur le site internet du club. Il est revenu sur sa première saison dans le club de la ville d'Enschede. "J'ai été très surpris positivement de la taille du club et comment le FC Twente fait partie intégrante de la vie des supporters. Cette saison, j'ai montré, en tant que joueur, qu'ils peuvent compter sur moi. Je suis prêt à continuer à grandir avec le club dans la période à venir. Je ressens la confiance."

L'Anversois de 25 ans, a déjà joué 14 rencontres pour Twente cette saison. Le défenseur, qui a fait ses classes au Beerschot et au KV Malines, avait fait ses débuts en équipe première pour Malines. Il n'avait jamais réussi à s'imposer chez les Malinois et avait déjà été prêtés à deux reprises, au KSK Heist et à Helmond Sport.