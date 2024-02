Aleksander Ceferin ne se présentera pas pour un nouveau mandat à la tête de l'UEFA en 2027

"J'ai décidé il y a six mois que je ne présenterai plus en 2027. La principale raison, c'est que chaque organisation a besoin de sang frais après un certain temps, mais surtout parce que j'étais loin de ma famille depuis maintenant sept ans. Je suis fatigué du covid, de deux guerres et de projets absurdes comme la Super League", a expliqué Ceferin en conférence de presse.

Pourtant, le Congrès avait validé jeudi un amendement permettant à Ceferin, élu pour la première fois en 2016 à la tête de l'UEFA, de se représenter en 2027 pour un quatrième mandat. La disposition avait été approuvée par deux tiers des voix, comme stipulé par les statuts de l'instance. Le texte ne supprime pas la limite de trois mandats, l'une des mesures clés prises en avril 2017 par Ceferin après la cascade de scandales qui avaient entraîné des restrictions similaires à la fédération internationale de football (FIFA) et au Comité international olympique (CIO).