Alessio Castro-Montes en course pour le titre de Joueur de la semaine

Hugo Cuypers, équipier de Castro-Montes à La Gantoise, et le joueur d'Anderlecht Majeed Ashimeru sont eux nommés pour le titre de But de la semaine. Cuypers avait permis aux Buffalos d'égaliser face à West Ham après une belle combinaison. Ashimeru avait lui inscrit le second but d'Anderlecht dans la victoire 2-0 contre l'AZ Alkmaar. Moffi et le Français Jonathan Ikoné (Fiorentina) sont les autres nommés.