Alexander Blessin aborde le match face à Fenerbahçe avec moins de pression

"Il s'agit peut-être de notre dernier match dans lequel la pression est moindre", a expliqué Blessin devant la presse à la veille du match à Istanbul. "Nous devons essayer de nous montrer compétitifs demain, dans un environnement fanatique."

Le défenseur central Christian Burgess et l'attaquant Mohamed Amoura manqueront le match, car ils sont suspendus. Kevin Mac Allister et Kevin Rodriguez seront également absents de la feuille de match, pour cause de blessure. Le défenseur de 17 ans Daniel Tshilanda fêtera sa première sélection parmi le groupe unioniste, pour compenser les absences des habitués.