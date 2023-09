Alexander Blessin aligne Gustaf Nilsson à la place de Dennis Eckert

Anthony Moris, le capitaine unioniste, est titulaire entre les perches derrière une défense à trois composée de Kevin Mac Allister, Christian Burgess et Fedde Leysen, qui enchaîne une deuxième titularisation consécutive suite à la blessure de Koki Machida.

Alessio Castro-Montes, à droite, et Loïc Lapoussin, à gauche, arpenteront les flancs. Noah Sadiki et Charles Vanhoutte s'occuperont de l'entrejeu derrière Lazare Amani et Cameron Puertas qui évolueront en soutien de Nilsson. Celui-ci remplace Eckert qui ne figure pas sur la feuille de match.