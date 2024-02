Alexander Blessin "content et fier" après la qualification pour la finale

"C'était un match avec beaucoup de duels et d'émotions. À 0-0, les deux équipes ont eu les occasions pour marquer mais je pense que la rencontre a tourné en notre faveur après le 1-0", a analysé Blessin en conférence de presse. "Avec le soutien des fans, nous avons inscrit ce beau but dans les arrêts de jeu. Je suis content et fier de mes joueurs."

Battus 2-1 au match aller, les Saint-Gillois ont dû attendre 73 minutes pour ouvrir le score via Mohamed Amoura avant que Ross Sykes n'évite la prolongation. "Il y avait deux très bonnes équipes sur le terrain et ce n'était pas facile de se créer des occasions. On avait le sentiment que la rencontre pouvait basculer sur une erreur adverse. Après le but d'ouverture, nous avons continué à pousser car nous savions que Bruges avait des lacunes dans les arrêts de jeu ces dernières semaines."