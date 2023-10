Alexander Blessin: "Nous n'en sommes qu'à la moitié"

"Nous avons eu de la chance de l'emporter dans les dernières minutes. Gagner comme ça, c'est toujours bien pour les supporters et le public. Je suis bien sûr content des 3 points pris mais mon job est aussi d'analyser le match", a déclaré Alexander Blessin après la rencontre.

"En première mi-temps, j'ai eu l'impression de ne pas voir sur le terrain le plan que nous avions mis au point. Après quelques minutes en seconde période, c'était plus l'Union que je voulais voir. Nous sommes venus pour les 3 points. On peut fêter ça aujourd'hui mais à partir de demain, on doit se concentrer à nouveau. Nous devons comprendre pour quelle raison nous mettons moins d'intensité dans le jeu à certains moments. On ne peut pas à chaque fois attendre 45 minutes avant d'allumer le moteur. C'est à moi d'en parler aux joueurs et de faire en sorte que cela aille mieux par la suite".