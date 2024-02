Alexander Blessin salue la mentalité de ses joueurs après la remontée: "C'est ça, l'Union"

Alexander Blessin et l'Union Saint-Gilloise ont réussi à redresser la barre contre l'Eintracht Francfort pour obtenir le partage (2-2), après avoir été menés de deux buts. L'équipe a fait preuve d'une "bonne mentalité" qui fait la fierté de l'entraîneur et permet de garder le club dans la course aux 8es de finale de Conference League.