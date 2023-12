Alexander Blessin souligne la "performance collective" de son équipe contre Liverpool

Si Cameron Puertas et Mohammed Amoura ont été les deux joueurs les plus en vue, l'entraîneur allemand n'a pas préféré pointer les performances individuelles. "C'est une performance collective. Je suis fier de passer l'hiver européen et c'est une grande chose pour le club."

Un exploit que les Saint-Gillois ont forgé face à une équipe de Liverpool qui a certes aligné six jeunes au coup d'envoi. "Cela reste Liverpool et je suis fier de mes joueurs", a confié Blessin en conférence de presse après le match. "Nous méritons notre victoire. Dès la première minute, j'ai vu une équipe qui ne voulait pas montrer trop de respect pour l'adversaire. Je trouve que nous avons progressé sur ce point. Nous voulions créer une soirée magique et je suis très heureux."

Malgré cette victoire de prestige, l'Union termine à la 3e place du groupe et jouera un barrage pour aller en Conference League les 15 et 22 février prochain. "Si j'ai des regrets? Je ne veux pas regarder le passé. On pourra bien sûr parler du match à LASK où nous avons été dans un jour sans ou celui à Toulouse où nous méritions de gagner. Nous avons pris 8 points dans ce groupe et j'en suis très content. En Conference League, nous voudrons aller le plus loin possible. Dans des matches à élimination directe, c'est du 50-50 et je pense que nous avons les qualités pour aller en huitièmes de finale", a conclu Blessin.