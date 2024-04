Alexis Saelemaekers buteur lors de la victoire de Bologne contre la Salernitana

Bologne s'est imposé 3-0 contre la Salernitana pour la 30e journée du championnat d'Italie de football lundi. Alexis Saelemaekers a inscrit le deuxième but des siens et a joué toute la rencontre.

Les locaux ont géré leur avance en seconde période et Charalampos Lykogiannis a donné au score son allure définitive dans les arrêts de jeu (90e+2, 3-0).

Bologne a fait le plus dur en ouvrant le score dans le premier quart d'heure via Riccardo Orsoloni (14e, 1-0). Alexis Saelemaekers a ensuite doublé le score sur une superbe frappe enroulée à l'entrée du grand rectangle (44e, 2-0).

Bologne conserve sa position dans le top 4, qualificatif pour la Ligue des Champions, à la 4e place avec 57 points, six de plus que l'AS Rome, 5e. Romelu Lukaku et ses équipiers se rendent à Lecce lundi à 18h00.

La Salernitana reste 20e et dernière avec 14 points, onze de moins qu'Empoli, 17e et premier non-relégable.