Alexis Saelemaekers et Bologne sortis de la Coupe d'Italie par la Fiorentina

Bologne a été éliminé aux tirs au but par la Fiorentina mardi soir à Florence en quarts de finale de la Coupe d'Italie de football.

Alexis Saelemaekers, titulaire, a disputé tout le match dans les rangs de Bologne.

Aucun but n'a été marqué au cours des 90 minutes réglementaires et les deux équipes ont dû se départager aux prolongations, durant lesquelles le score n'a pas évolué. La qualification s'est donc jouée aux tirs au but, la Viola validant sa qualification après que Posch a manqué le 5e envoi de Bologne.