Alfred Schreuder remercié par Al-Ain dans les Émirats

Alfred Schreuder n'est plus l'entraîneur du Al-Ain FC. Le club émirati a annoncé sur X le départ "d'un commun accord" du coach néerlandais.

Selon Al-Ain, le manque de cohésion entre Schreuder et les autres membres du staff technique avec le système de travail du club est la raison de ce départ. Sous la direction de Schreuder, Al-Ain a remporté 12 de ses 14 matchs cette saison. Il a encore remporté son match de Ligue des champions d'Asie face à l'équipe saoudienne d'Al-Fayha 2-3.

Schreuder a précédemment coaché le FC Twente, Hoffenheim et le Club Bruges et été T2 au FC Barcelone. En 2022, le Néerlandais a entraîné les Blauw en Zwart de janvier (succédant à Philippe Clement) à juin et a remporté le titre de champion.