Allemagne: Toni Kroos annonce son retour en sélection avant l'Euro

"Salut les gars, pour le dire vite et bien, je jouerai à nouveau pour l'équipe nationale allemande à partir du mois de mars. Pourquoi? Parce que l'entraîneur me l'a demandé, et parce que je suis partant", a écrit sur Instagram le joueur, qui compte 106 sélections et avait mis un terme à sa carrière internationale en 2021.

"Je suis sûr qu'on peut faire bien mieux avec cette équipe aux championnats d'Europe que ce que la plupart des gens pensent aujourd'hui", a-t-il ajouté.