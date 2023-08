Almeria, avec Ramazani, n'a pas bloqué le Real Madrid

Alors qu'il a mené à la marque grâce à un but de Sergio Arribas, Almeria s'est incliné 1-3 face au Real Madrid lors de la deuxième journée du championnat d'Espagne, samedi

Les Merengues ont fait la différence par Jude Bellingham (19e, 60e) et Vinicius Junior (73e). Titulaire à Almeria, Largie Ramazani a été remplacé à la 61e. Au classement, le Real compte six points alors qu'Almeria est toujours bloqué à zéro.

Titulaires chez les visiteurs, Johan Bakayoko a été remplacé à la mi-temps et Yorbe Vertessen à la 87e. Entre-temps, l'attaquant avait inscrit le deuxième but (64e, 1-2), le premier l'ayant été par Ismael Saibari (48e, 1-1) Sur penalty, Luuk de Jong (70e, 1-3) a assuré la deuxième victoire du PSV, qui possède six points alors que.Vitesse reste collé à trois.