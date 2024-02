Almeria et Ramazani bloqués au fond du classement après leur défaite contre Valence

Almeria s'est incliné sur le terrain de Valence (2-1) pour le compte de la 23e journée du championnat d'Espagne de football samedi. Titulaire avec les visiteurs, Largie Ramazani a joué toute la rencontre et écopé d'un carton jaune.

La différence s'est faite en première mi-temps. Hugo Dro a ouvert la marque (14e) avant que Roman Yaremchuk, prêté à Valence par le Club de Bruges, ne double la mise (23e). La réduction de l'écart de Sergio Arribas (50e) n'a pas suffi à Almeria, et Pepelu a pu se permettre de manquer un pénalty (62e).

Avec ce résultat, Valence est 7e avec 35 points et met la pression sur le top-6, à une longueur de la Sociedad. Almeria est presque condamné, avec seulement 6 points et sans la moindre victoire après 23 matches. Le premier non relégable, le Celta Vigo, a 17 points.