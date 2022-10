Almeria et Ramazani se donnent de l'air avec une victoire face au Celta Vigo

(Belga) Almeria a remporté la victoire face au Celta Vigo, 3-1, à l'occasion de la 12e journée de Liga. Le club de Largie Ramazani prend ainsi quelques points d'avance sur la zone rouge.

La rencontre a bien mal commencé pour Almeria, qui a concédé le but d'ouverture des pieds de Veiga (25e). Cependant, le même Veiga a été exclu quelques minutes plus tard pour une semelle trop haute sur Embarba (32e). En supériorité numérique, Almeria a pris l'ascendant en deuxième période. Lazaro a égalisé peu après la reprise (52e), et de la Hoz a mis les locaux aux commandes à l'heure de jeu (60e), quelques instants avant la montée au jeu de Largie Ramazani (61e). Le jeune attaquant belge a pu participer à la dernière demi-heure de la rencontre et a assisté au dernier but inscrit en faveur des siens par Eguaras dans les arrêts de jeu (90e+6). Au classement, Almeria monte ainsi à la 13e place du classement avec 13 points en douze rencontres. Le club dépasse ainsi Vigo, 15e avec 11 points, et prend 4 points d'avance sur la zone rouge et la 18e place occupée par Gérone. (Belga)