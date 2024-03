Alost évite la faillite grâce à l'injection de 450.000 euros des propriétaires turcs

Menacé de faillite, l'Eendracht Alost s'est offert une bouffée d'air grâce à l'injection de 450.000 euros de ses propriétaires turcs. Les administrateurs provisoires Benny Goossens et Pieter Huyghe en ont fait état dans leur rapport publié sur le site du club samedi, au bout d'une mission de trois semaines.

Les administrateurs provisoires avaient été nommés par le tribunal de commerce de Gand, à la fin du mois de février. Ils ont pris en charge la gestion du club et examiné la question du stade. Goossens et Huyghe ont ainsi constaté une dette importante, dont une partie a été accumulée récemment.

Racheté par un groupe d'investisseurs venus de Turquie en août dernier et avec l'ex-Diable Rouge Kevin Mirallas comme directeur sportif, l'ancienne formation de l'élite (aujourd'hui en division 2 amateurs) était en grande difficulté. Plusieurs fournisseurs s'étaient plaints de factures impayées, et la formation des jeunes du club était à l'arrêt à la fin de l'année 2023.

Pour rétablir la situation, "la direction actuelle était prête à faire des ajustements fermes sur les plans organisationnel et administratif", a révélé le rapport. "De plus, elle a procédé à une nouvelle injection de liquidités de plus de 450.000 euros afin d'essuyer les dettes." Le club avait accumulé des arriérés auprès de ses fournisseurs, ainsi que des dettes auprès de l'ONSS.

Par ce geste, le conseil d'administration "estime avoir démontré ses meilleures intentions, et espère pouvoir compter sur le soutien de la communauté locale dans son ambition d'emmener le club vers le haut."

L'Eendracht Alost peut désormais se reconcentrer sur sa quête de promotion vers la Nationale 1. Les Oignons sont actuellement en tête de leur série en D2 amateurs, avec 49 points en 27 matchs, devant Ninove et Dikkelvenne (46 points).