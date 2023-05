Alphonso Davies élu Joueur de l'année de la CONCACAF pour la deuxième fois de rang

Davies, 22 ans, a devancé les Américains Tyler Adams (Leeds) et Christian Pulisic (Chelsea), le Jamaïcain Andre Blake (Philadelphia Union), son compatriote Jonathan David (Lille, ex-La Gantoise) et le Mexicain Guillermo Ochoa (Salernitana, ex-Standard). Chez les dames, la Jamaïcaine Khadija Shaw a été récompensée.

Le latéral gauche est le premier joueur à remporter ce prix deux années de suite et le deuxième à le gagner à deux reprises après le Costaricain Keylor Navas en 2014 et 2017. L'hiver dernier, Davies a écrit l'histoire du football canadien en inscrivant le premier but de l'histoire du Canada en phase finale de Coupe du monde. Après une défaite 1-0 contre les Diables Rouges, Davies avait inscrit le but pour la Canada dans une défaite 4-1 contre la Croatie.