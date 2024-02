Amadou Onana monte au jeu et offre un point à Everton

Onana est monté au jeu à la 66e minute en remplacement d'Idrissa Gueye, juste avant le but d'ouverture de Jordan Ayew. Le Diable Rouge a égalisé de la tête à la 84e minute, plantant son 3e but de la saison, le 2e en championnat et le premier en 2024.

Au classement, Everton est 17e avec 20 points, juste au-dessus de la zone rouge. Crystal Palace est 15e avec 25 points. Les Eagles étaient dirigés par les adjoints Ray Lewington et Paddy McCarthy à Goodison Park. Roy Hodgson, l'entraîneur des Londoniens, a démissionné lundi, quelques jours après avoir été victime d'un malaise à l'entraînement. Son remplaçant sera l'Autrichien Oliver Glasner.