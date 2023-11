Amadou Onana toujours gêné par sa blessure au mollet

Onana s'est blessé le 4 novembre avant le match contre Brighton. Il avait alors été écarté, mais avait joué une semaine plus tard contre Crystal Palace (victoire 2-3), finalement remplacé à la mi-temps. Le milieu de terrain sélectionné par Domenico Tedesco n'a pu faire son apparition sous le maillot des Diables Rouges pour les matches contre la Serbie (1-0) et l'Azerbaïdjan (5-0) la semaine dernière. Il était présent en tribunes pour le premier, avant de quitter le groupe deux jours plus tard.