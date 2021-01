Amazon souhaiterait acquérir les droits de diffusion de la Serie A italienne

(Belga) L'entreprise américaine Amazon serait en train d'examiner la possibilité d'acquérir les droits de diffusion de la Serie A italienne. Selon des sources internes, la société envisage de faire une offre prochainement.

Amazon entrerait donc en concurrence avec le fournisseur d'accès Internet et de télécommunications Comcast, qui fait partie de Sky. La date limite de dépôt des offres pour les droits des trois prochaines années est fixée au 26 janvier et cela pourrait représenter jusqu'à un investissement de 1,15 milliard d'euros. Amazon est de plus en plus présent sur le marché des ligues de football européennes et d'autres sports comme le football américain. L'entreprise veut les proposer à ses abonnés Prime qui, contre paiement, ont ainsi accès à des émissions sportives et des programmes télévisés exclusifs. Amazon est déjà autorisé à diffuser un certain nombre de matches de la Premier League anglaise, la compétition de football la plus populaire au monde. Elle a également acquis les droits de diffusion des matchs de la NFL américaine. Les représentants d'Amazon et de la Serie A ont refusé de commenter l'information. (Belga)